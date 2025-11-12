各国の長期金利（NY時間09:02）（日本時間23:02）（%） 米2年債 3.566（-0.025） 米10年債4.081（-0.035） 米30年債4.680（-0.025） ドイツ2.660（+0.002） 英国4.416（+0.029） カナダ3.153（-0.019） 豪州4.379（-0.013） 日本1.683（-0.002） ※米債以外は10年物