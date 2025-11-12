きょうもドル円は上値追いが続き、１５５円に急接近している。本日の為替市場はドル高の動きも見られ、ドル円をサポート。１５５円付近ではオプション勢などの防戦売りも大量に出そうだが、ロング勢は後退する気はなく、上値をうかがうものと思われる。 先日のＦＯＭＣ後のパウエル議長の会見以降、ＦＯＭＣ委員から利下げに慎重な声が相次ぐ中、市場はＦＲＢの１２月利下げ期待を後退させている。一方、高市政権誕生