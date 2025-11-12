ドル円は一時１５５円台を付けた。本日の為替市場はドル高の動きも見られ、ドル円をサポート。１５５円付近ではオプション勢などの防戦売りも大量に観測されているが、ロング勢は後退する気はなく、上値をうかがう動きが続いている。 USD/JPY154.95EUR/JPY179.24 GBP/JPY202.89AUD/JPY101.25 MINKABU PRESS編集部野沢卓美