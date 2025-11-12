元マンチェスター・ユナイテッドのウェイン・ルーニー氏が、古巣の過去10年にわたる移籍戦略を「ひどい間違い」と厳しく批判した。イギリス『メトロ』が報じている。ユナイテッドはアレックス・ファーガソン氏の退任以降、補強に約20億ポンド(約4000億円)を投じながらもプレミアリーグ制覇に届かず、低迷期を過ごしてきた。ルーニー氏はポッドキャスト番組『オーバーラップ』に出演し、ユナイテッドの歩みを後退させた3件の