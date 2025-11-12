世界保健機関（WHO）の本部＝スイス・ジュネーブ【ジュネーブ共同】世界保健機関（WHO）は12日、結核の2024年の感染者数が前年比1％減の1070万人だったとの推計を発表した。新型コロナウイルス感染拡大による医療機関の逼迫で21年以降増えたが、減少に転じた。死者は同3％減の123万人。結核撲滅に向けた目標からはまだ遠く、各国に協力を求めている。結核は世界で死因のトップ10に入っており、WHOは死者数を25年までに15年比で