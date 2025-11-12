外国為替市場で円相場は一時1ドル＝155円台まで円安が進みました。今年2月上旬以来、およそ9か月ぶりの円安・ドル高水準です。アメリカの政府機関の閉鎖の解除に向けた動きが進むとの期待から、ドルを買う動きが進んでいます。