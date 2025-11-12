「毎日会いたい」より、「長く続けたい」。誠実な男性ほど、愛する女性との“距離の取り方”に本気がにじむものです。そこで今回は、そんな誠実な男性が大切にする“丁寧な距離感”について解説します。無理に連絡を続けようとしない誠実な男性は、連絡頻度より“信頼”を大事にします。毎日LINEをしなくても、関係が揺るがないと信じているから。「返信が遅くても大丈夫」「無理に会話をつなげない」という余裕こそ、あなたを信頼