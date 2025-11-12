気になる男性が本当に恋人としてふさわしいかどうか、どうすれば判断できるでしょうか？そこで今回は、浮気リスクの高い男性に見られる「特徴」を紹介していきます。頼まれたら断れない性格人から頼まれごとをされると、うまく断れなかったり、すぐに聞き入れてしまうタイプの男性は浮気リスクが高いと言えます。性格が優しすぎるところがあり、女性から言い寄られるとキッパリ断れないことが多いでしょう。周りに流されやすい周り