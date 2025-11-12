「なんで私ばかり都合よく扱われるんだろう？」そんな恋愛パターンを繰り返していませんか？実は、“尽くす＝愛される”とは限りません。そこで今回は、男性から“軽く扱われる”女性の共通点を紹介します。男性の都合や気分を優先してしまう「彼が忙しいなら仕方ない」「嫌われたくないから我慢しよう」といった優しさは、逆に自分を苦しめる原因に。恋愛は“対等な関係”であってこそ続くものです。男性の都合や気分ばかりに合わ