メ～テレ（名古屋テレビ） 今月7日、岐阜県大野町の寺の駐車場に出没したクマと同じ個体とみられるクマが11日に銃で駆除されました。 今月7日、大野町の寺の駐車場に体長およそ1メートルの成獣とみられるクマが出没しました。 クマはおよそ2時間半居座った後山へ戻り、けが人はいませんでした。 11日午後3時半ごろ、寺から少し離れた山林付近でクマの目撃情報があり、町が依頼するハンターが銃でクマを