◇第50回社会人野球日本選手権大会決勝ヤマハ2―1日本生命（2025年11月12日京セラD）ヤマハが16年以来、8大会ぶり2度目の優勝を果たした。東北福祉大から入社6年目の永浜晃汰内野手（28）は「9番・三塁」で2安打し、チーム唯一の複数安打で勝利に貢献した。「決勝戦で絶対に硬さは出るので、あまり点は入らないなと思っていた。（5回は）いいバッターにつなぐことができました」3回1死から中前打。5回は1死一、二塁か