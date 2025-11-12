【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー Direct 2025.11.12】 11月12日23時～ 配信 任天堂は、配信番組「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー Direct 2025.11.12」にて、本作の声優情報を公開した。 今回から新たに登場するキャラクターの「ロゼッタ」は女優のブリー・ラーソンさんが担当。