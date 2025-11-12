肌寒くなる季節、指先から秋冬のムードを楽しみませんか？OTEGALUNを運営する株式会社pucklinは、2025年11月12日（水）10:00より、秋の新色8種に加え、数量限定カラー2種をオンラインストアで販売開始。セルフネイルでもサロン級の仕上がりを叶える3in1ジェルで、ふんわりニットのような質感や上品なラメ感を楽しめる全10色展開です♡ ふんわりニットのような温もりカラー オテガルン25 モヘアコー