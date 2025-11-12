12万人以上からビットコインで1兆円相当をだまし取った「暗号資産の女王」と呼ばれた女に、イギリスの裁判所が懲役11年以上の実刑判決を言い渡しました。ロンドン警視庁が公開した映像には、警察が突入した部屋のベッドの上で驚いた様子の女が映っていました。中国籍の銭志敏被告（47）は2014年から2017年にかけて、中国で12万8000人以上からだまし取ったお金をビットコインに換え、マネーロンダリングを図った罪に問われていて、