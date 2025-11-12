²¬»³Å·²»¤µ¤ó¼ç±é¤Î£Î£È£ËÌë¥É¥é¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¡ÊÁí¹ç·î¡ÁÌÚ¡¢¸á¸å10»þ45Ê¬¡Á¡Ë¡£¸¶ºî¤Ï¿¿Â¤·½¸à¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¿Íµ¤Ì¡²è¤À¡£Åìµþ¡¦°¤º´¥öÃ«¤ÎÊ¿²°¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤È¤¤¤È¤³¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¡¢»þ¤Ë¤»¤Ä¤Ê¤¯ÉÁ¤¯¡£²¬»³Å·²»¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥È¤Ï29ºÐ¡¢¸µÇÐÍ¥¤Ç¤ªµ¤³Ú¤Ê¼«Í³¿Í¤À¡£¶á½ê¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿Åìµþ¡¦°¤º´¥öÃ«¤ÎÊ¿²°¤Ç¡¢¤¤¤È¤³¤Î¤Ê¤Ä¤ß¡Ê¿¹¼·ºÚ¤µ¤ó¡Ë¤È£²¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤ë¡½¡½¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤ÆÆ¯