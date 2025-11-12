「逮捕術」の県大会が12日、2年ぶりに行われ、警察官が日ごろの訓練で鍛えた技を競い合いました。 警察官が最小限の打撃で効果的に犯人を制圧するための独自の武術、「逮捕術」。 「徒手」対「短刀」やおよそ65センチの「警棒」対125センチほどの「警杖」というように凶器を持った犯人を想定した対戦が行われます。 2年ぶりに開催された「逮捕術大会」には県内22の警察署、県警本部所属の4つの隊のおよそ25