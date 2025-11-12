◇第50回社会人野球日本選手権大会決勝ヤマハ2―1日本生命（2025年11月12日京セラD）社会人野球日本選手権大会は12日に決勝が行われ、ヤマハが日本生命を2―1で下して2016年以来9年ぶり2度目の優勝を果たした。「1番・左翼」の矢幡勇人が決勝打を決めた。5回1死満塁フルカウントで、ボール気味の低め直球に目いっぱいに両手を伸ばすと、打球は右前に落ちる先制2点打となった。「振りにいった時には“ボールかな…”と