【ニューヨーク共同】12日のニューヨーク外国為替市場の円相場は対ドルで下落し、一時1ドル＝155円台を付けた。2月4日以来、約9カ月ぶりの円安ドル高水準。米政府機関の一部閉鎖が早期に解除されるとの期待感が続き、円を売ってドルを買う動きが優勢だった。午前9時15分現在は、祝日前の10日と比べ75銭円安ドル高の1ドル＝154円85〜95銭。ユーロは1ユーロ＝1.1559〜69ドル、179円16〜26銭。