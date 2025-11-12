ワールドシリーズ２連覇を達成したドジャースのトミー・エドマン内野手（３０）が来週にも右足首の手術を受けると、米「ジ・アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者が伝えた。これを受けて韓国メディアでは来年３月のＷＢＣ出場が絶望的となったと報じた。エドマンは今季４月と８月に右足首を痛めて負傷者リスト入り。ポストシーズンでは２本塁打を放ち、チームの２連覇に貢献したが、オフに手術する決断を下した。２３年