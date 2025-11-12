鹿屋市で12日火事があり、工場の一部が焼けました。 鹿屋警察署によりますと12日午後6時すぎ、鹿屋市吾平町上名の「鹿児島畠山金属」で「工場内の機械が燃えている」と従業員から119番通報がありました。 火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、工場の一部や機械が焼けました。 出火当時、従業員が1人で作業していましたがけがはありませんでした。従業員は「自動で動く鉄を加工する機械から火が出た」と話しているという