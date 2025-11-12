中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月12日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は12日の記者会見で、パキスタンの首都イスラマバードで11日に起きた自爆テロで少なくとも12人が死亡し、多数のけが人が出たとの報道に、中国はあらゆる形のテロに断固反対すると強調し、今後もパキスタンによるテロ取り締まりと社会の安定維持、国民の安全確保を断固支持していくと表明した。郭氏はまた次のように述べ