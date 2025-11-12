私は妻！相手はただの部下！主人公はそう自分に言い聞かせて気にしないようにするのですが…肝心な夫が鈍感なことも相まって、モヤモヤしていくことが増えていくのです。【まんが】新入社員が妻気取り!?(ウーマンエキサイト編集部)