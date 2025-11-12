ピボット分析東京時間（23:02現在） ドル円 現値154.90高値154.99安値154.05 156.18ハイブレイク 155.59抵抗2 155.24抵抗1 154.65ピボット 154.30支持1 153.71支持2 153.36ローブレイク ユーロ円 現値179.29高値179.31安値178.48 180.40ハイブレイク 179.86抵抗2 179.57抵抗1 179.03ピボット 178.74支持1 178.20支持2 177.91ローブレイク