プロ野球のフリーエージェント（ＦＡ）権を行使した選手が１２日公示され、有資格者１０４人のうち、桑原（ＤｅＮＡ）や辰己（楽天）、則本（同）、東浜（ソフトバンク）ら８人がＦＡ宣言した。１３日から、これまでの所属球団を含む全球団との交渉が解禁される。桑原は球団を通じ、「熟考を重ねた結果、自分の野球人生を後悔なく過ごしたい思いから、権利を行使することを決断した」との談話を出した。伊藤とともにＤｅＮＡか