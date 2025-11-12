米国のドナルド・トランプ大統領は、米FOXニュースのインタビューを受けた際、司会者に対して「フランス人の方が中国人よりも良いのか？」と反問した。中国メディアの観察者網が12日付の記事で取り上げた。10日のインタビューでFOXニュースの女性司会者は「あなたは以前、60万の中国人学生が米国に留学に来ているとおっしゃっていました。なぜこれほど多くの米国の子どもたちが大学に入りたくても入れないのでしょうか。こうした大