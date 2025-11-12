◇第50回社会人野球日本選手権大会決勝ヤマハ2―1日本生命（2025年11月12日京セラD）ヤマハが16年以来、8大会ぶり2度目の優勝を果たした。静岡高から入社5年目の相羽寛太内野手（23）は「3番・遊撃」で先発し4打数1安打。大会表彰選手として打撃賞のタイトルに輝いた。「個人賞は取れると思っていなかった。優勝したことが何よりもうれしいです」最後までアグレッシブなプレーが光った。4回1死一塁の守備では三遊間の