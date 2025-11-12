小泉進次郎防衛相は１２日に開かれた参院予算委員会で、安全保障政策について質問を受けた。国民民主党・榛葉賀津也幹事長は、政府が安全保障関連３文書の改定を決めたこと、防衛予算のＧＤＰ比２％増額を前倒しすることの意義と重要性を質問した。進次郎氏は「３年前に３文書ができましたが、それ以降、ロシアとウクライナ戦争の中、ドローンの活用など、またサイバー、ＡＩ、ハイブリット戦争を含めて新しい戦い方がいまで