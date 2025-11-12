新日本プロレスの石森太二（４２）が特別興行「超人・石森太二はもう一回無茶をする」（１２日・新宿フェイス）で、ドラゴン・キッド（ドラゴンゲート）に万感の初勝利を飾った。石森は去年１１月に行われた本興行の第１回大会で?憧れの選手?キッドと初対決する予定だったが、キッドの首のけがにより実現していなかった。本来、この日は２年越しの石森ＶＳキッドのワンマッチ興行となる予定だったが、大会を裏から操るＡＩの手