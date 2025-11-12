◆紅白戦（１２日・ジャイアンツタウンスタジアム）紅組２―５白組※６イニング制、特別ルール巨人は１２日、若手主体の秋季キャンプで今秋２度目の紅白戦を行った。阿部監督は８日の紅白戦に続き、全体を見渡せる３階の部屋からチェック。細かい部分に目を光らせた。攻撃陣はバント、ヒットエンドラン、盗塁なども絡めながら得点し、６回にはリチャードが最後は左手一本で育成右腕・園田の外角変化球を拾って豪快なソロ本塁