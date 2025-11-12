「三井ゴールデン・グラブ賞」の投票結果が12日に発表され、西武・西川愛也外野手（26）がプロ8年目で初受賞。球団を通じて「憧れていた賞をいただけて、本当にうれしく光栄に思う。これからも投手陣が安心して任せられる守備を磨き続け、チームの勝利に貢献できるように努力していく」とコメントした。今季は自己最多の124試合に出場し、リーグ12位の打率・264、同3位タイの25盗塁とブレークした。俊足を生かした外野守備