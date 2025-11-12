◇第50回社会人野球日本選手権大会決勝ヤマハ2―1日本生命（2025年11月12日京セラD）社会人野球日本選手権大会は12日に決勝が行われ、ヤマハが日本生命を2―1で下して2016年以来9年ぶり2度目の優勝を果たした。大会随一の強打に加え、主戦左腕・佐藤廉の力投など投打がかみ合ってつかんだ頂点。主将兼正捕手の大本拓海が屋台骨となってチームを支えた。「今大会は投手も野手も頑張ったと思います。日頃から助け合いと