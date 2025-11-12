昨年３月に開催され、満員御礼となった『ヘル・レイザー』シリーズイッキ見オールナイト「地獄の素泊まり／スーパーヘル地獄」がカムバック。12月６日(土)にシネマート新宿にて「続・地獄の素泊まり／スーパーヘル地獄」が開催される。上映作品は『ヘル・レイザー＜4K＞』『ヘルレイザー２：ヘルバウンド』『ヘルレイザー３：ヘル・オン・アース』『ヘルレイザー４：ブラッドライン』と、まさにヘルだらけのヘル地獄。ヘルオールナ