NPBエンタープライズは12日、15日に東京ドームで開催する「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025日本―韓国」の強化試合（午後6時30分試合開始）で、今季限りで現役を引退した元中日の中田翔氏（36）が始球式を行うと発表した。中田氏は侍ジャパンの一員として13、17年WBC、15年プレミア12に出場。母校・大阪桐蔭時代は投手としても活躍し「このような試合で始球式を務められることを大変うれしく思います。久しぶりにマウンド