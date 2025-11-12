ゲーム大手のセガは来年4月から社員の基本給を、平均でおよそ10%引き上げると発表しました。セガによりますと、賃上げの対象は日本法人の正社員です。来年4月から、基本給のベースアップや賞与の一部組み込みに加え、役割に応じた報酬制度の見直しを行うことで、基本給を平均でおよそ10%引き上げるということです。そのため、来年4月に入社する大卒の初任給は、現在の30万円から10%アップして33万円に引き上げられます。セガは物価