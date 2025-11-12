お笑いタレント・はなわさん（49）と妻・智子さんが11日、『いい夫婦 パートナー・オブ・ザ・イヤー 2025』の授賞式に登場。同日に一般男性との結婚を発表したPerfume・あ〜ちゃん（36）を祝福しました。毎年11月22日の『いい夫婦の日』に先立ち発表されているこの賞。授賞式当日、あ〜ちゃんが結婚を発表したことを受け、交流があるというはなわさんは「子供のころからアーティストとして頑張ってきたPerfumeですから、あ〜ちゃん