こんな豪雪の中でサッカーのゲームは成立するのだろうか。先週とんでもない雪の中でリーグ優勝を懸けて戦っていたのは、カナダ国内リーグのアトレティコ・オタワとカーヴァリーFCだ。カナダ国内のカナディアン・プレミアリーグはレギュラーシーズン終了後に優勝決定プレイオフを戦うレギュレーションとなっており、リーグを2位で終えていたアトレティコ・オタワと3位で終えていたカーヴァリーがプレイオフを勝ち抜き、9日にファイ