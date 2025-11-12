³«ËëÄ¾¸å¤Ï5Àï0¾¡¤È¶ì¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥°ÀïÄ¾¶á3»î¹ç¤Ç¤Ï¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Ë2-1¡¢¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤Ë3-2¡¢¥¨¥ë¥Á¥§¤È¤Ï1-1¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¡¢14°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤­¤¿¡£¤Þ¤À¤³¤Î½ç°Ì¤ÇÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ºÎÉ¤¤·Á¤Ç11·î¤ÎÂåÉ½¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ØMundo Deportivo¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤º¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¸ÇÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ïµ×ÊÝ·ú±Ñ¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç