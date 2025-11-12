4日にはチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節でリヴァプールに0-1で敗れ、5日後に行われたラ・リーガ第12節のラージョ戦はスコアレスドローに終わり、2試合連続で無得点に終わったレアル・マドリード。まだリーグでは首位を維持しているが、スペイン『as』は今月の代表マッチウィークの間にいくつか修正すべき点があると指揮官シャビ・アロンソにメッセージを送っている。攻撃面で気になるのは、キリアン・ムバッペ依存だ。