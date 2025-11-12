2025年11月24日にプロボクシングWBC世界バンタム級王座決定戦を控える那須川天心が12日、所属ジムで練習を公開。これまでのボクシングスタイルの集大成"シン・ボクシング"で世界王者のベルト獲得を誓った。那須川の対戦相手は同級2位で元WBA世界王者・井上拓真。井上陣営も見つめる中、WBO世界スーパーバンタム級14位セレックス・カストロと2ラウンドのスパーリングを披露。仕上がりの良さを見せつけた。スパーで那須川は、右ジャ