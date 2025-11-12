◇第50回社会人野球日本選手権大会決勝ヤマハ2―1日本生命（2025年11月12日京セラD）ヤマハがエース・佐藤廉の力投で、16年以来8大会ぶり2度目の頂点に輝いた。11安打を浴びながらも、9回1失点完投。初戦から全5試合に登板するフル回転で、最高殊勲選手賞を受賞した。「最後のマウンドにいることにすごく憧れてきた。（9回のピンチは）腕を振れないと三振を取れないと思ったので、しっかり腕を振ることだけを考えました