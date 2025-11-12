１２日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、冒頭でこの日、国内最大規模の違法スカウトグループ「ナチュラル」に警視庁の捜査情報を漏らしたとして、警視庁暴力団対策課の警部補・神保大輔容疑者が地方公務員法（守秘義務）違反容疑で警視庁に逮捕された事件を報じた。キャスターの大越健介氏は「よりによって警察が重点的に摘発にあたっていた犯罪組織に対し、情報の漏洩があったと見られ