◆第５０回社会人野球日本選手権大会▽決勝ヤマハ２―１日本生命（１２日・京セラドーム）決勝が行われ、ヤマハ（静岡）が日本生命（大阪）との接戦を制し、８大会ぶり２度目の優勝を果たした。０―０の５回１死満塁、コーチ兼任の矢幡勇人左翼手が右前適時打を放ち２点を先制した。投げては、エース左腕の佐藤廉投手が１１安打を浴びながら１失点で９回完投。全５試合のマウンドに立ち、最高殊勲選手に輝いた左腕は、「最後