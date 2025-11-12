【ソウル＝依田和彩】韓国の人気ガールズグループ「ＮｅｗＪｅａｎｓ（ニュージーンズ）」の所属事務所「ＡＤＯＲ（アドア）」は１２日、専属契約を巡って対立していたメンバー５人のうち２人が事務所の下で活動を再開すると発表した。残る３人も韓国・聯合ニュースなどに対し、事務所に復帰する意向を示しており、ＡＤＯＲは３人の意向を「確認中」だとしている。メンバーはグループを指導してきた有名女性ディレクターがＡ