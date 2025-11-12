リヴァプールがドルトムントに所属するドイツ代表DFニコ・シュロッターベックに関心を寄せているようだ。11日、ドイツ紙『ビルト』が伝えている。今夏の移籍市場で総額4億ポンド（約800億円）以上を費やし、スウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクやドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツを獲得したリヴァプール。しかし、3500万ポンド（約70億円）の移籍金で合意に至り、5年契約締結が決定的と見られていたイングランド代表DF