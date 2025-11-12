俳優の北大路欣也さん（82）が12日、肺炎のため8日に亡くなった仲代達矢さん（92）をしのび、所属事務所を通じてコメントを発表しました。北大路さんは「仲代さんとは、映画『華麗なる一族』・『朝やけの詩』などでご一緒させていただきました。すごい存在感に緊張しましたが、優しくアドバイスをしてくださり、忘れることができません。ご冥福をお祈りします。北大路欣也」と追悼しました。北大路さんと仲代さんが共演した映画『