俳優志尊淳（30）が出演する参天製薬の目薬「ヒアレインS」の新WEB動画が7日から公開された。撮影を終えた志尊は「今回はアニメーションと一緒に作る動画だったので、自分1人で撮る時とは少し違って、完成がどんな風になるのか想像しながらの撮影でした。試行錯誤な部分もありましたが、とても楽しく撮影させていただきました」と振り返った。見どころについては「やはりアニメーションとのリンクがどう仕上がっているのかという部