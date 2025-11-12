この作品は、作者・ぽん子さんのブログにて掲載中の助産師と夫が不倫をし、夫婦関係が破綻し再生するまでを書いた作品です。パートナーの不貞を疑っている時、「これは怪しい」というものを見つけたらどのように相手に問いただせば良いのでしょうか。質問して素直に答えてくれればよいですが、はぐらかされることの方が多いように感じます。そうなると、そのまま追及することも難しくなってしまうものなのでしょうか。