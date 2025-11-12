北京の人民大会堂。（３月５日撮影、北京＝新華社記者／岳月偉）【新華社北京11月12日】中国共産党は10月、第20期中央委員会第4回全体会議（4中全会）で、「国民経済・社会発展第15次5カ年規画（2026〜30年）」策定に関する党中央委員会の提案を採択した。「提案」に盛り込まれたキーワードについて解説する。第1回は「中等先進国水準」。▽「提案」の原文2035年までに、中国の経済力と科学技術力、国防力、総合的国力、国際