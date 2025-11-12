【新華社東京11月12日】中国と日本の教育関係者らが教育分野の協力などについて意見を交わす「第11回中日教育交流会」が9日、東京で開かれた。今年のテーマは「互いに学び、共に創る−次の10年に向けた中日教育交流の展望」。両国の100を超える大学や高校の代表をはじめ、教育関係者ら約千人が集まり、教育協力の新たな方向について議論した。在日中国大使館の趙宝鋼（ちょう・ほうこう）公使はあいさつで、日本では現在約13万