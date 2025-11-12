イギリス政府は今年4月以降、刑務所から90人以上の受刑者が誤って釈放されたと明らかにしました。去年に誤って釈放された受刑者を含めた3人が逃亡しているということです。イギリスの司法省は、今年の4月から10月末までにイングランドとウェールズの刑務所から91人の受刑者が誤って釈放されたと発表しました。また、今年3月までの1年間で誤って釈放された受刑者は262人にのぼり、前の年度の倍以上となっています。ラミー法相は11日